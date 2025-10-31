O empresário, advogado e escritor Ricardo Caruso apresenta nesta sexta-feira (31), das 18h às 21h, na Livraria Leitura do Shopping Piracicaba, o lançamento de seu primeiro livro, “Crônicas Lapidadas: uma coletânea sobre gemas, ouro e o mundo em transformação”, publicado pela Editora Nova Consciência. Com 240 páginas, a obra marca sua estreia no mundo literário e reúne textos que exploram o universo das pedras preciosas, o mercado de joias e as mudanças econômicas e sociais que vêm redefinindo esse setor tradicional e fascinante.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Com um projeto gráfico rico em ilustrações e uma narrativa que entrelaça dados técnicos com toques de crônica, o livro aprofunda-se em assuntos como a etimologia dos nomes das gemas, suas propriedades físicas, densidades, simbolismos e tons variados, sem esquecer anedotas intrigantes sobre o valor econômico e a influência cultural dessas pedras em diversas civilizações. Além disso, a obra analisa a importância do ouro no contexto global da economia, com ênfase em momentos de flutuações cambiais e aumentos de cotação.