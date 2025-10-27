Ricardo Caruso lança livro “Crônicas Lapidadas” em Piracicaba

Com projeto gráfico ilustrado e linguagem que mescla informação e crônica, o livro mergulha em temas como a origem dos nomes das pedras, suas características, densidades, influências e colorações, além de curiosidades sobre o valor e o impacto cultural dessas gemas em diferentes sociedades. A publicação também explora o papel do ouro no cenário econômico mundial, especialmente em períodos de variação cambial e elevação de preços.

O empresário, advogado e escritor Ricardo Caruso lança na próxima sexta-feira (31), das 18h às 21h, na Livraria Leitura do Shopping Piracicaba, seu primeiro livro, “Crônicas Lapidadas: uma coletânea sobre gemas, ouro e o mundo em transformação”, publicado pela Editora Nova Consciência. A obra marca a estreia literária do autor, que reúne em 240 páginas uma série de textos sobre o fascinante universo das pedras preciosas, o mercado de joias e as mudanças econômicas e comportamentais que transformam esse setor milenar.

O lançamento de “Crônicas Lapidadas” em Piracicaba tem um significado especial para Caruso, que vem de uma família tradicional do ramo de joalheria, com mais de 90 anos de atuação na cidade. A antiga joalheria, que funcionou por décadas na rua Governador Pedro de Toledo, migrou posteriormente para o Shopping Piracicaba e hoje mantém suas atividades em novo formato, com foco em vendas digitais e leilões realizados em seu escritório no edifício Lindemberg.

O autor, que há anos observa e participa desse segmento, decidiu registrar suas experiências e aprendizados em um formato literário que alia memória, história e contemporaneidade. O resultado é uma obra que deve atrair não apenas apaixonados por pedras e joias, mas também leitores interessados em economia, cultura e comportamento. “Crônicas Lapidadas” traz ainda textos de abertura assinados pelo jornalista Evaldo Vicente e pelo desembargador aposentado Octávio Helene, que destacam a sensibilidade e o olhar investigativo do autor sobre o tema.

Com lançamento oficial realizado durante a 6ª Flipira (Festa Literária de Piracicaba), o evento desta sexta-feira é direcionado a convidados e ao público geral que desejar conhecer o autor e adquirir exemplares autografados. Caruso promete uma noite de celebração da literatura e da tradição familiar, revisitando o passado e refletindo sobre o futuro do ofício que construiu parte da identidade comercial e cultural da cidade.

