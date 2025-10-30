Um caso revoltante está tirando o sossego de uma família em Piracicaba. Uma cuidadora de 48 anos é investigada pela Polícia Civil por, supostamente, ter usado os dados pessoais de uma idosa de 79 anos — justamente a mulher que ela deveria proteger — para abrir contas em bancos e até alugar um imóvel no nome da vítima.

A denúncia foi feita pela filha da idosa nesta terça-feira (29), na delegacia, depois de encontrar documentos e comprovantes suspeitos dentro da casa da mãe. Entre eles, um recibo de R$ 1.674,24 pago com o cartão da idosa, usado como “caução” pra garantir a locação de um apartamento — tudo feito pela cuidadora, segundo a queixa.