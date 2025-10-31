31 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
APÓS MEGAOPERAÇÃO

Argentina e Paraguai reforçam fronteiras contra o CV; saiba mais

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Operação Contenção, contra o CV, envolvendo policiais civis e militares do Rio de Janeiro, resultou em cerca de 120 pessoas mortas
Operação Contenção, contra o CV, envolvendo policiais civis e militares do Rio de Janeiro, resultou em cerca de 120 pessoas mortas

Os governos da Argentina e do Paraguai anunciaram o reforço no patrulhamento de suas fronteiras com o Brasil dias após a deflagração da Operação Contenção, conduzida pelas forças de segurança do estado do Rio de Janeiro contra o crime organizado nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense.

VEJA MAIS:

A medida preventiva foi motivada pelo receio de uma possível fuga de integrantes da facção brasileira Comando Vermelho (CV) para países vizinhos, resultante dos confrontos.

A ministra da Segurança argentina, Patricia Bullrich, comunicou o aumento do efetivo das tropas federais na fronteira. Em ofício, a ministra classificou os membros do Comando Vermelho como "narcoterroristas" e solicitou à secretária de Segurança Nacional que acionasse as autoridades policiais brasileiras e paraguaias para estabelecer uma atuação conjunta.

Por sua vez, o Conselho de Defesa Nacional (Codena) paraguaio adotou, nesta quarta-feira (29), medidas extraordinárias de vigilância após um alerta emitido pelo Comando Tripartite da Tríplice Fronteira, um acordo de cooperação policial já existente entre os três países. O Codena informou que o objetivo é impedir a entrada de membros do CV que possam ter escapado da ação policial.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Balanço da Operação Contenção

A Operação Contenção, envolvendo policiais civis e militares do Rio de Janeiro, resultou em cerca de 120 pessoas mortas, incluindo quatro policiais, segundo o balanço mais recente. O governo estadual classificou a operação, que contou com 2,5 mil policiais, como um "sucesso" e alegou que os mortos reagiram à ação.

O saldo da operação inclui 113 prisões (33 de outros estados), 118 armas e uma tonelada de droga apreendidas. A ação visava conter o avanço do CV e cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 de prisão, sendo 30 expedidos pela Justiça do Pará.

A operação, a mais letal realizada no estado nos últimos 15 anos, provocou intensa comoção na cidade, com fechamento de vias e estabelecimentos. Moradores e organizações da sociedade civil acusam a ação de ser uma "chacina", e corpos recolhidos por populares apresentavam indícios de execução.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários