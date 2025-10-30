A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que parte do arsenal apreendido durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, realizada na última terça-feira (28), é composta por armas de guerra utilizadas por forças militares da América do Sul. Entre os 91 fuzis encontrados, seis foram identificados como de origem estrangeira — dois pertencentes às Forças Armadas da Venezuela, um da Argentina e um do Peru. As armas fazem parte de um total de 118 apreensões, avaliadas em cerca de R$ 5,4 milhões, segundo estimativa da corporação.

A investigação conduzida pela Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE) aponta que a maioria dos fuzis utilizados pelo Comando Vermelho (CV) chega ao Brasil por rotas ilegais na fronteira com o Paraguai e pela região amazônica, com o auxílio de organizações criminosas especializadas no tráfico internacional de armas. De acordo com o delegado Vinícius Domingos, responsável pela análise, “grande parte do material apreendido é de fabricação internacional e falsificada, mas em condições de uso imediato”. O poder de fogo incluía modelos equipados com lunetas, miras holográficas e acessórios de precisão, ampliando a capacidade de alcance e letalidade dos disparos.