Em entrevista concedida na terça-feira (28), o Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), declarou que o estado não tem recebido o auxílio das forças de segurança federais ou do Ministério da Defesa, afirmando que a operação era conduzida pelo "Rio de Janeiro sozinho".

Castro alegou que os pedidos por blindados foram negados sob a justificativa de que a operação exigiria a decretação de uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO), instrumento ao qual o presidente Lula é contrário. "O presidente é contra a GLO. Cada dia nós temos uma razão de não emprestar e não colaborar", afirmou o governador.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, liderado por Ricardo Lewandowski, divulgou um comunicado refutando as declarações. O órgão afirmou que tem "atendido, prontamente, a todos os pedidos do governo do Estado do Rio de Janeiro para o emprego da Força Nacional no Estado, em apoio aos órgãos de segurança pública federal e estadual". O ministério ainda destacou que, desde 2023, todas as 11 solicitações de renovação da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) foram aceitas.