Treze policiais seguem hospitalizados nesta quinta-feira (30) após serem baleados durante confrontos com integrantes do Comando Vermelho (CV) em uma operação conjunta realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.
De acordo com informações da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), nove militares estão internados no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio. A corporação informou que dois deles permanecem em estado grave.
Outros quatro agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) seguem internados. Três deles — Leandro Oliveira dos Santos, Rodrigo Vasconcelos Nascimento e Rodrigo da Silva Ferreira Soares — estão no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. As famílias dos policiais não autorizaram a divulgação de informações detalhadas sobre o quadro clínico.
O delegado Bernardo Leal Anne Dias, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), foi atingido na veia femoral e inicialmente atendido no Hospital Getúlio Vargas. Devido à gravidade do ferimento, foi transferido para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, onde passou por cirurgia e teve uma das pernas amputada.
Durante o atendimento aos feridos, familiares e colegas das forças de segurança organizaram uma campanha de doação de sangue para os agentes internados.
Operação Contenção
A ação, denominada Operação Contenção, é apontada como a mais letal do século 21 no país, com 121 mortos confirmados após revisão dos registros no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no centro do Rio.
Cerca de 2,5 mil policiais civis e militares participaram da operação, cujo objetivo era conter a expansão territorial do Comando Vermelho e cumprir aproximadamente 100 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento em atividades criminosas.
Durante a operação, foram apreendidas 118 armas — entre elas, 91 fuzis, 26 pistolas, um revólver e 14 explosivos. As forças de segurança também detiveram 113 suspeitos e apreenderam 10 adolescentes.
Policiais mortos
Quatro policiais morreram durante os confrontos, sendo dois da Polícia Civil e dois do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Os corpos e os feridos foram levados ao Hospital Getúlio Vargas.
Os policiais mortos foram identificados como:
- 3º sargento Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos – Bope
- 3º sargento Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos – Bope
- Comissário Marcus Vinícius, 51 anos – Polícia Civil (53ª DP)
- Inspetor Rodrigo Cabral, 34 anos – Polícia Civil (39ª DP)
As investigações sobre os confrontos continuam sob responsabilidade das corregedorias das polícias Civil e Militar.