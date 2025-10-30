De acordo com informações da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), nove militares estão internados no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio. A corporação informou que dois deles permanecem em estado grave.

Treze policiais seguem hospitalizados nesta quinta-feira (30) após serem baleados durante confrontos com integrantes do Comando Vermelho (CV) em uma operação conjunta realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.

Outros quatro agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) seguem internados. Três deles — Leandro Oliveira dos Santos, Rodrigo Vasconcelos Nascimento e Rodrigo da Silva Ferreira Soares — estão no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. As famílias dos policiais não autorizaram a divulgação de informações detalhadas sobre o quadro clínico.

O delegado Bernardo Leal Anne Dias, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), foi atingido na veia femoral e inicialmente atendido no Hospital Getúlio Vargas. Devido à gravidade do ferimento, foi transferido para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, onde passou por cirurgia e teve uma das pernas amputada.

Durante o atendimento aos feridos, familiares e colegas das forças de segurança organizaram uma campanha de doação de sangue para os agentes internados.

Operação Contenção