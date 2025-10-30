A Justiça de Piracicaba não deixou barato. Uma mulher que caiu no golpe do “falso escritório de advocacia” vai receber R$ 4,9 mil de indenização depois de ser enganada por golpistas que prometeram um precatório de mais de R$ 100 mil, em maio de 2023.

Tudo começou quando a vítima recebeu uma mensagem no WhatsApp de um suposto advogado dizendo que ela tinha R$ 107 mil para receber da Justiça. Só que para liberar o dinheiro, precisava pagar uma “taxa”. A mulher acreditou na conversa e fez o PIX de R$ 4.913,50 à empresa indicada pelos golpistas.