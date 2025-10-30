A Justiça de Piracicaba não deixou barato. Uma mulher que caiu no golpe do “falso escritório de advocacia” vai receber R$ 4,9 mil de indenização depois de ser enganada por golpistas que prometeram um precatório de mais de R$ 100 mil, em maio de 2023.
Tudo começou quando a vítima recebeu uma mensagem no WhatsApp de um suposto advogado dizendo que ela tinha R$ 107 mil para receber da Justiça. Só que para liberar o dinheiro, precisava pagar uma “taxa”. A mulher acreditou na conversa e fez o PIX de R$ 4.913,50 à empresa indicada pelos golpistas.
Depois que mandou o dinheiro, veio o susto: era tudo mentira. O golpista pegou a grana e sumiu com o valor, espalhando em várias contas para não ser pego. Sem ver o dinheiro de volta, a mulher entrou na Justiça. E o juiz da Vara do Juizado Especial de Piracicaba, decidiu que a empresa envolvida na situação vai ter que indenizar a vítima.
O magistrado esclareceu que o banco não teve culpa, mas reconheceu que a mulher foi enganada por um golpe bem montado, onde os criminosos fingem ser advogados e pedem dinheiro dizendo que é uma “taxa pra liberar precatório”.