Questionados pela reportagem, os moradores afirmaram que já entraram em contato com a prefeitura e com a Secretaria Municipal de Obras para solicitar a retirada do lixo e a instalação de pontos adequados para descarte.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que vai encaminhar um técnico até o local, mas caber ressaltar que se trata de um ponto viciado de descarte irregular. Além disso, o bairro conta com coleta de lixo e, por isso, não há necessidade de colocação de caçambas. Portanto, é necessário que a população descarte seu lixo corretamente e resíduos como materiais de construção civil, restos de jardinagem (podas e cortes de árvores) e madeira, devem ser descartados em um dos sete ecopontos da cidade.

O descarte irregular de resíduos é crime e pode resultar em multa, detenção ou reclusão, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). Para denunciar, é preciso informar a Prefeitura por meio do SIP-156 ou o Pelotão Ambiental no telefone (19) 3426-1996.