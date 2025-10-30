Moradores do Bairro Verde, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar o acúmulo de lixo na Rua Bonfiglioli Campagnoli, na altura do número 167.
De acordo com os relatos, o material descartado ocupa parte da via, dificultando a passagem de pedestres e motoristas que passam pelo local. Os moradores informaram que a situação ocorre há algumas semanas e que, mesmo após pedidos de limpeza, o problema persiste.
Entre os resíduos observados estão garrafas PET, garrafas de vidro, peças de roupa, móveis e um colchão. A ausência de lixeiras ou caçambas no trecho, segundo os moradores, contribui para o descarte irregular de materiais.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local na tarde de quarta-feira (29) e constatou a presença dos resíduos espalhados ao longo da via.
Questionados pela reportagem, os moradores afirmaram que já entraram em contato com a prefeitura e com a Secretaria Municipal de Obras para solicitar a retirada do lixo e a instalação de pontos adequados para descarte.
O que diz a Prefeitura
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que vai encaminhar um técnico até o local, mas caber ressaltar que se trata de um ponto viciado de descarte irregular. Além disso, o bairro conta com coleta de lixo e, por isso, não há necessidade de colocação de caçambas. Portanto, é necessário que a população descarte seu lixo corretamente e resíduos como materiais de construção civil, restos de jardinagem (podas e cortes de árvores) e madeira, devem ser descartados em um dos sete ecopontos da cidade.
O descarte irregular de resíduos é crime e pode resultar em multa, detenção ou reclusão, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). Para denunciar, é preciso informar a Prefeitura por meio do SIP-156 ou o Pelotão Ambiental no telefone (19) 3426-1996.