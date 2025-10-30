As equipes cumprem 11 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva nas cidades de Sorocaba, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

A Polícia Civil de Capivari, sob o comando da delegada Maria Luísa, deflagrou neste quinta-feira (30) a Operação Paralaxe, com o apoio do Deic de Piracicaba, Deic de Sorocaba e da Seccional de Piracicaba.

As investigações começaram após a prisão de um homem em Santa Bárbara, suspeito de furtar caminhonetes Hilux. Durante a ação, ele foi flagrado com mais de mil porções de drogas sintéticas, do tipo êxtase, o que levou a polícia a identificar outros integrantes do grupo criminoso.

Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou os mandados que resultaram na operação desta manhã. Até o momento, já houve prisões em flagrante por tráfico de drogas, apreensão de máquinas caça-níqueis e bebidas adulteradas em uma adega pertencente a um dos investigados.

A operação segue em andamento, com equipes ainda em campo. Todos os presos e materiais apreendidos serão levados para a Delegacia de Polícia de Capivari, onde o caso está sendo concentrado.