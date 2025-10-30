Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba e o Ciee (Centro de Integração Empresa Escola) realizam processo seletivo por meio de prova online para formação de cadastro reserva para estágio em 11 áreas pelo edital nº 04/2025, já disponível no site da autarquia (semaepiracicaba.sp.gov.br), na aba de “Vagas de Estágio”, no lado superior direito da página.
Para nível superior, as vagas são nas áreas de Administração, Administração Pública, Gestão Empresarial, Gestão Pública, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Engenharia de Segurança do Trabalho; e nível técnico nas áreas de Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho. A carga horária é de 30 horas semanais e remuneração de R$ 1.600 para nível superior e de R$ 1.000 para nível técnico.
Gratuitas, as inscrições e provas online serão recebidas somente via internet do dia 31/10 até às 12h de 17/11, incluindo sábados, domingos e feriados. Para realizar a inscrição no processo seletivo, o candidato deve acessar o site do Ciee (https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico), ir em “Filtre sua Pesquisa”, clicar em “Status do Processo”, selecionar “Inscrições Abertas”, localizar na lista o logotipo do Semae – Edital 04/2025.
É importante reforçar que serão elaboradas três listas de classificação, uma geral, uma exclusiva das pessoas com deficiência e uma exclusiva dos cotistas raciais, por curso, em ordem decrescente de classificação das notas obtidas, data/hora de inscrição e o nome completo do candidato, elaboradas pelo Ciee e divulgada no seu site.
A publicação da lista de classificação provisória, disponibilização do gabarito definitivo, espelho de prova e resposta aos recursos, serão feitas em 09/12. A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 16/12.
Ronald Pereira, presidente do Semae, enfatizou que os estagiários desempenham um papel crucial no setor público. “Eles trazem novas perspectivas e energia, contribuindo para a eficiência dos serviços. A experiência prática que adquirem é fundamental para sua formação profissional, enquanto suas ideias frescas ajudam a enfrentar desafios antigos. Investir em estagiários é garantir um futuro melhor para toda a cidade, principalmente, para o abastecimento de água”.