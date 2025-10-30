Para nível superior, as vagas são nas áreas de Administração, Administração Pública, Gestão Empresarial, Gestão Pública, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Engenharia de Segurança do Trabalho; e nível técnico nas áreas de Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho. A carga horária é de 30 horas semanais e remuneração de R$ 1.600 para nível superior e de R$ 1.000 para nível técnico.

Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba e o Ciee (Centro de Integração Empresa Escola) realizam processo seletivo por meio de prova online para formação de cadastro reserva para estágio em 11 áreas pelo edital nº 04/2025, já disponível no site da autarquia (semaepiracicaba.sp.gov.br), na aba de “Vagas de Estágio”, no lado superior direito da página.

Gratuitas, as inscrições e provas online serão recebidas somente via internet do dia 31/10 até às 12h de 17/11, incluindo sábados, domingos e feriados. Para realizar a inscrição no processo seletivo, o candidato deve acessar o site do Ciee (https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico), ir em “Filtre sua Pesquisa”, clicar em “Status do Processo”, selecionar “Inscrições Abertas”, localizar na lista o logotipo do Semae – Edital 04/2025.

É importante reforçar que serão elaboradas três listas de classificação, uma geral, uma exclusiva das pessoas com deficiência e uma exclusiva dos cotistas raciais, por curso, em ordem decrescente de classificação das notas obtidas, data/hora de inscrição e o nome completo do candidato, elaboradas pelo Ciee e divulgada no seu site.

A publicação da lista de classificação provisória, disponibilização do gabarito definitivo, espelho de prova e resposta aos recursos, serão feitas em 09/12. A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 16/12.