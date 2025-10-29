Moradores da Rua do Porto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação atual da Casa do Povoador, localizada na margem esquerda do Rio Piracicaba. Segundo os relatos, o espaço apresenta sinais de deterioração e falta de manutenção.
As denúncias indicam que as paredes do imóvel estão pichadas e que há rachaduras visíveis em algumas partes da estrutura. Moradores também informaram que trechos da edificação apresentam partes quebradas e acúmulo de bolor. O entorno da casa, segundo eles, tem lixeiras danificadas e acúmulo de resíduos, o que contribui para o aspecto de abandono do espaço.
A Casa do Povoador é considerada um dos principais pontos culturais e turísticos de Piracicaba. O imóvel é o único remanescente do estilo arquitetônico dos primeiros tempos da antiga vila, que começou a se formar no século XIX. Além de abrigar exposições e eventos culturais, o espaço integra o conjunto histórico da Rua do Porto, uma das regiões mais visitadas da cidade.
De acordo com os moradores, os problemas estruturais vêm sendo observados há vários meses. Alguns afirmam já ter encaminhado reclamações aos órgãos municipais responsáveis pela zeladoria e preservação do patrimônio, mas alegam que as condições continuam as mesmas.
O que diz a Prefeitura
O Jornal de Piracicaba entregou em contato com a Prefeitura, que em nota disse: "A Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura e Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que está ciente dos problemas da Casa do Povoador e já trabalha para a resolução."