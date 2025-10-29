Moradores da Rua do Porto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação atual da Casa do Povoador, localizada na margem esquerda do Rio Piracicaba. Segundo os relatos, o espaço apresenta sinais de deterioração e falta de manutenção.

Saiba Mais:

As denúncias indicam que as paredes do imóvel estão pichadas e que há rachaduras visíveis em algumas partes da estrutura. Moradores também informaram que trechos da edificação apresentam partes quebradas e acúmulo de bolor. O entorno da casa, segundo eles, tem lixeiras danificadas e acúmulo de resíduos, o que contribui para o aspecto de abandono do espaço.