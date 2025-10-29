Depois de um período de buscas intensas, o Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta quarta-feira (29) o corpo do idoso que havia caído de um bote no Rio Piracicaba na tarde desta terça-feira, enquanto pescava.
Segundo testemunhas, o homem estava no bote com sua vara de pescar quando se desequilibrou e caiu na água. Pessoas que estavam por perto ainda tentaram localizá-lo, mas ele afundou rapidamente e não voltou à tona.
As equipes de resgate trabalharam até o início da noite desta terça-feira, mas a falta de visibilidade dificultou as buscas. O corpo foi localizado nesta manhã, a poucos metros do ponto onde ele caiu, encerrando horas de angústia e expectativa.
Pessoas que acompanharam o resgate demonstraram grande comoção no momento em que o corpo foi retirado do rio. A Polícia Civil e a perícia estiveram no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba.