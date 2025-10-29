31 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
AFOGAMENTO

Corpo de idoso que caiu no rio Piracicaba é encontrado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1/Arq
Mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo do idoso em um trecho na altura do Gran Park.
Mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo do idoso em um trecho na altura do Gran Park.

 Depois de um período de buscas intensas, o Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta quarta-feira (29) o corpo do idoso que havia caído de um bote no Rio Piracicaba na tarde desta terça-feira, enquanto pescava.

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, o homem estava no bote com sua vara de pescar quando se desequilibrou e caiu na água. Pessoas que estavam por perto ainda tentaram localizá-lo, mas ele afundou rapidamente e não voltou à tona.

As equipes de resgate trabalharam até o início da noite desta terça-feira, mas a falta de visibilidade dificultou as buscas. O corpo foi localizado nesta manhã, a poucos metros do ponto onde ele caiu, encerrando horas de angústia e expectativa.

Pessoas que acompanharam o resgate demonstraram grande comoção no momento em que o corpo foi retirado do rio. A Polícia Civil e a perícia estiveram no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários