A 62ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Piracicaba, que acontece na noite desta quinta-feira (30), traz na Pauta da Ordem do Dia, em primeira discussão, projeto de lei que busca criar o "Programa de Cursinho Municipal de Piracicaba".

De autoria do vereador Rerlison Rezende (PSDB), o Relinho, o Programa tem como finalidade ofertar, de forma gratuita, curso preparatório para vestibulares e exames de ingresso ao ensino superior.

O projeto de lei 242/2025 elenca que deverão ter prioridade no acesso ao Cursinho estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública de ensino; estudantes bolsistas de baixa renda da rede particular; e jovens e adultos que já concluíram o ensino médio, desde que atendam aos critérios estabelecidos em regulamento próprio.