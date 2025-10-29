Moradores das imediações do Parque Hipólito depararam com o corpo na área e chamaram a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram, confirmaram o pior: a mulher estava sem roupas na parte de baixo e apresentava um ferimento na cabeça, aparentemente causado por um golpe com algum objeto.

Uma cena chocante abalou populares na tarde desta quarta-feira (29). O corpo de uma mulher foi encontrado em meio a caixas de papelão, ao lado da rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A área foi imediatamente isolada para o trabalho da Perícia Técnica. A vítima foi identificada como Jéssica Carolina da Silva, de 30 anos, e, segundo as primeiras informações, não vivia em situação de rua — o que aumenta o mistério sobre o que pode ter acontecido.

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil de Limeira, que tenta descobrir se Jéssica foi vítima de um ataque violento ou de um crime sexual seguido de morte.

A tragédia deixou moradores da região apreensivos. A polícia segue em busca de imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar a esclarecer o crime.