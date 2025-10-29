O Complexo da Penha viveu uma das noites mais tristes e assustadoras de sua história. Depois da operação policial mais letal já registrada no Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho, com confronto pesado, moradores da comunidade passaram a madrugada desta quarta-feira (29) levando dezenas de corpos até a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas — uma das vias mais movimentadas da região.

Segundo relatos locais, pelo menos 70 corpos foram colocados lado a lado no chão da praça. Homens, quase todos jovens, alguns sem camisa e com marcas de tiros, que participaram do confronto foram trazidos da área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde os confrontos entre policiais e traficantes foram intensos na terça-feira (28).