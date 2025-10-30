A traficante conhecida como “Japinha do CV”, identificada pelos apelidos Penélope e Japinha, foi morta durante o confronto armado entre forças de segurança e integrantes do Comando Vermelho, ocorrido na terça-feira (28), nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Considerada uma figura de confiança da facção, a jovem ostentava armas de grosso calibre e uniformes camuflados nas redes sociais, o que lhe rendeu notoriedade entre criminosos e seguidores.

Antes da megaoperação, uma foto da integrante com roupa tática e fuzil nas mãos passou a circular em grupos de mensagens e redes sociais. Ela teria sido registrada pouco antes do cerco policial que terminou com dezenas de mortos. De acordo com fontes da segurança pública, a mulher atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de tráfico. Durante a troca de tiros, resistiu à prisão e foi atingida por um disparo de fuzil na cabeça, morrendo ainda no local.