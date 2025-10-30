No Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), 29 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba divulgou dados que indicam melhorias nos índices de combate à doença. A comparação entre o primeiro semestre de 2024 e o mesmo período de 2025 revela uma queda no número de internações e uma diminuição na taxa de mortalidade por AVC, que atingiu 16,35% neste ano.
- Piracicaba adota botão do pânico a mulheres vítimas de violência
- Jovens em risco: AVC mata 1 brasileiro a cada 6 minutos
Entre janeiro e junho de 2024, foram contabilizadas 162 mortes devido à doença, número que caiu para 122 no mesmo intervalo de 2025.
Segundo estimativas do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, entre janeiro e outubro deste ano, aconteceram 64.471 mortes por AVC no Brasil. No ano passado, 84.878 mortes foram contabilizadas, ao lado do infarto, estão no topo dos maiores causadores de óbitos no país.
Derrame cerebral e suas consequências estão classificados entre as doenças não transmissíveis com maior incidência de falecimentos no município.
Em 2022 e 2023, o total de mortes foi de 385. Em 2024, foram 216 óbitos, sendo que 77 (35,6%) ocorreram fora do ambiente hospitalar e 139 (64,4%) em hospitais.
Estratégias e Fatores de Risco
O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, cardiologista, atribuiu os resultados à eficácia das ações implementadas na rede municipal. Segundo o secretário, a redução nas internações e na mortalidade reflete o foco das equipes na prevenção, no diagnóstico precoce e na rapidez do atendimento. Ele ressaltou que o AVC configura uma urgência médica onde a agilidade é crucial.
Um dos fatores apontados para a melhora dos indicadores é a capacitação contínua promovida pela Secretaria de Saúde, que inclui profissionais da Atenção Primária, como médicos, enfermeiros, e agentes comunitários, entre outros.
Dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de AVC indicam que os principais fatores de risco são:
- Hipertensão
- Diabetes
- Obesidade
- Tabagismo
- Sedentarismo
- Colesterol elevado
A rede municipal de Saúde oferece grupos de acompanhamento direcionados para essas comorbidades.
Atendimento e Reabilitação
A identificação imediata dos sintomas permite que o paciente seja encaminhado e comece o tratamento em até 60 minutos, tempo considerado essencial para a eficácia da terapia. Quanto mais rápido o atendimento, menor é o risco de danos neurológicos permanentes, como paralisia e dificuldades na fala ou mobilidade.
O atendimento precoce é o primeiro passo para uma reabilitação eficiente, que busca restaurar a funcionalidade e a qualidade de vida. O treinamento emergencial para equipes e a educação da população sobre a identificação dos sintomas são cruciais, incentivando o acionamento imediato do SAMU pelo telefone 192.
Existem dois tipos de AVC:
- Isquêmico (85% dos casos): Causado pelo bloqueio de um vaso que irriga o cérebro, frequentemente ligado à hipertensão e a doenças cardíacas.
- Hemorrágico (15% dos casos): Resulta do rompimento de um vaso e sangramento no tecido cerebral. É menos comum, mas com maior gravidade e risco elevado de sequelas e óbito.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Reconhecimento de Sintomas
Os sintomas do AVC surgem de maneira súbita e exigem ação imediata. Os sinais mais frequentes incluem sorriso assimétrico, perda de força em um lado do corpo, dificuldade para falar ou entender, dor de cabeça intensa e repentina, perda de visão e tontura.
Para facilitar o reconhecimento, é utilizado o teste rápido SAMU, que significa:
S de Sorria: Avaliar se um lado do rosto não se move.
A de Abrace: Observar se o indivíduo consegue levantar os dois braços.
M de Música (ou Mensagem): Pedir para a pessoa repetir uma frase simples.
U de Urgente: Ligar para o SAMU 192.