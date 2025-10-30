No Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), 29 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba divulgou dados que indicam melhorias nos índices de combate à doença. A comparação entre o primeiro semestre de 2024 e o mesmo período de 2025 revela uma queda no número de internações e uma diminuição na taxa de mortalidade por AVC, que atingiu 16,35% neste ano.

VEJA MAIS:



Entre janeiro e junho de 2024, foram contabilizadas 162 mortes devido à doença, número que caiu para 122 no mesmo intervalo de 2025.