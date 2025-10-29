O aplicativo, disponível para celulares com sistemas Android e Apple, utiliza geolocalização para enviar um alerta diretamente à Central Integrada de Monitoramento da Guarda Civil. Assim que o botão é acionado, a central recebe a localização exata da vítima e aciona a viatura mais próxima, garantindo uma resposta rápida e eficaz em casos de emergência. Atualmente, 337 mulheres estão cadastradas no sistema de monitoramento do município.

Piracicaba passou a contar com um novo aliado no enfrentamento à violência doméstica: o botão do pânico, agora integrado ao Sistema Sentry SOS – Muralha Digital da Guarda Civil Metropolitana (GCM). É a primeira vez que o município adota esse tipo de tecnologia, que permite acionar socorro imediato em situações de risco e reforça a rede de proteção às mulheres com medida protetiva de urgência.

De acordo com a inspetora Lucineide Aparecida Maciel Correa, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, o uso da tecnologia tem se mostrado essencial no combate à violência doméstica, pois reduz o tempo de resposta das forças de segurança e amplia a eficácia das medidas protetivas. “O uso da tecnologia no enfrentamento à violência doméstica tem se mostrado fundamental, pois reduz o tempo de resposta das forças de segurança e aumenta a eficácia das medidas protetivas, permitindo que as vítimas se sintam mais seguras e amparadas”, destacou.

A Patrulha Maria da Penha atua em parceria com o Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM) e outros órgãos municipais, realizando ações de proteção, acolhimento e encaminhamento humanizado às mulheres em situação de violência. Segundo Lucineide, a denúncia é um ato de coragem que salva vidas e reforça o compromisso de toda a sociedade.

“A atuação da Patrulha Maria da Penha e o aumento na busca por medidas protetivas mostram que as mulheres estão cada vez mais determinadas a fazer valer seus direitos”, completou.