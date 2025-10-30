O acidente vascular cerebral (AVC), também conhecido como derrame cerebral, continua sendo uma das doenças que mais matam no Brasil. Entre janeiro e outubro deste ano, o país registrou 64.471 mortes causadas pela condição — o que significa uma vida perdida a cada seis minutos, segundo o Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil. Em 2023, foram 85.457 óbitos, consolidando o AVC como uma das principais causas de morte entre os brasileiros.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Mais do que o impacto humano, o AVC também impõe custos elevados à saúde pública. De 2019 a setembro de 2024, o tratamento da doença consumiu R$ 910 milhões do sistema hospitalar, com mais de 85 mil internações, sendo um em cada quatro pacientes admitido em UTI, de acordo com levantamento da consultoria Planisa.