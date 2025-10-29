A ação começou cedo, por volta das 6h15, e foi comandada pela equipe da 2ª DISE/DEIC sob coordenação do delegado Dr. Demetrios Gondim Coelho. O alvo principal era V. F. C. S., de 21 anos, conhecido pelo apelido de “NG”, apontado como o chefe do ponto de drogas no bairro.

Uma grande operação da Polícia Civil, com apoio da ROMU da Guarda Civil Municipal, desmontou na manhã desta quarta-feira (29) um poderoso esquema de tráfico ligado ao PCC no bairro Parque dos Sabiás, em Piracicaba.

Durante as investigações, os policiais descobriram que “NG” contava com a ajuda do irmão, W. A. D. C. V., de 19 anos, que atuava como “disciplina” da área, responsável por fiscalizar movimentações no território. Os agentes também localizaram uma “casa-bomba”, imóvel usado para armazenar grandes quantidades de entorpecentes que chegavam da capital paulista.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram no quarto de “NG” diversas porções de cocaína, skank, LSD, ecstasy e haxixe, além de R$ 1.774 em dinheiro. Já no segundo imóvel, considerado o depósito central do grupo, a apreensão foi gigantesca: mais de 6.700 porções de drogas prontas para venda, incluindo maconha, crack, cocaína, ICE e LSD, além de um caderno de contabilidade do tráfico.

No total, a operação apreendeu, 2.738 porções de skank, 1.737 porções de cocaína, 814 porções de crack, 725 porções de ICE, 469 porções de maconha, 280 porções de haxixe DRY, 26 comprimidos de ecstasy, 9 micropontos de LSD, 1 pote com maconha a granel, R$ 1.774 em espécie, 2 celulares e 1 caderno com a contabilidade