Um jovem de 22 anos foi libertado após viver mais de um ano em cárcere privado, sendo mantido como escravo sexual por um traficante de drogas em Goiânia (GO). O resgate ocorreu na terça-feira (28), durante uma operação da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil de Goiás (PCGO), após uma denúncia anônima alertar sobre o caso.
Ao chegar à residência, os policiais encontraram o rapaz trancado dentro de um quarto, em condições degradantes, pedindo socorro. O cômodo estava fechado por fora, e o jovem relatou que passava horas isolado, sendo libertado apenas no período da noite, quando o agressor retornava para casa. O suspeito foi preso em flagrante e, segundo a PCGO, já possuía antecedentes por tráfico internacional de drogas.
Durante o resgate, os agentes apreenderam drogas e materiais relacionados ao tráfico. A perícia confirmou evidências de abusos sexuais, corroborando as declarações da vítima, que descreveu rotina de violência física e psicológica. O jovem afirmou que o criminoso o mantinha preso durante todo o dia, deixando apenas água e comida dentro do quarto, e o obrigava a utilizar um balde para necessidades fisiológicas.
De acordo com as investigações, o cárcere teve início quando a vítima procurou o traficante para adquirir drogas. Após oferecer relação sexual como forma de pagamento, o agressor passou a impedir sua saída da casa, dizendo-se “apaixonado”. A partir daí, começaram os atos de violação sexual, acompanhados de ameaças e agressões sempre que o jovem tentava escapar.
A Polícia Civil informou que o suspeito deve responder por três crimes: cárcere privado, estupro e tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça, enquanto a vítima recebe atendimento médico, psicológico e assistencial oferecido por uma equipe especializada de apoio a vítimas de violência.