31 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
VIOLÊNCIA

Escravo sexual é resgatado após passar 1 ano em cárcere privado

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PCGO

Um jovem de 22 anos foi libertado após viver mais de um ano em cárcere privado, sendo mantido como escravo sexual por um traficante de drogas em Goiânia (GO). O resgate ocorreu na terça-feira (28), durante uma operação da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil de Goiás (PCGO), após uma denúncia anônima alertar sobre o caso.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Ao chegar à residência, os policiais encontraram o rapaz trancado dentro de um quarto, em condições degradantes, pedindo socorro. O cômodo estava fechado por fora, e o jovem relatou que passava horas isolado, sendo libertado apenas no período da noite, quando o agressor retornava para casa. O suspeito foi preso em flagrante e, segundo a PCGO, já possuía antecedentes por tráfico internacional de drogas.

Durante o resgate, os agentes apreenderam drogas e materiais relacionados ao tráfico. A perícia confirmou evidências de abusos sexuais, corroborando as declarações da vítima, que descreveu rotina de violência física e psicológica. O jovem afirmou que o criminoso o mantinha preso durante todo o dia, deixando apenas água e comida dentro do quarto, e o obrigava a utilizar um balde para necessidades fisiológicas.

De acordo com as investigações, o cárcere teve início quando a vítima procurou o traficante para adquirir drogas. Após oferecer relação sexual como forma de pagamento, o agressor passou a impedir sua saída da casa, dizendo-se “apaixonado”. A partir daí, começaram os atos de violação sexual, acompanhados de ameaças e agressões sempre que o jovem tentava escapar.

A Polícia Civil informou que o suspeito deve responder por três crimes: cárcere privado, estupro e tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça, enquanto a vítima recebe atendimento médico, psicológico e assistencial oferecido por uma equipe especializada de apoio a vítimas de violência.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários