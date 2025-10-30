Ao chegar à residência, os policiais encontraram o rapaz trancado dentro de um quarto, em condições degradantes, pedindo socorro. O cômodo estava fechado por fora, e o jovem relatou que passava horas isolado, sendo libertado apenas no período da noite, quando o agressor retornava para casa. O suspeito foi preso em flagrante e, segundo a PCGO, já possuía antecedentes por tráfico internacional de drogas.

Um jovem de 22 anos foi libertado após viver mais de um ano em cárcere privado, sendo mantido como escravo sexual por um traficante de drogas em Goiânia (GO). O resgate ocorreu na terça-feira (28), durante uma operação da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil de Goiás (PCGO), após uma denúncia anônima alertar sobre o caso.

Durante o resgate, os agentes apreenderam drogas e materiais relacionados ao tráfico. A perícia confirmou evidências de abusos sexuais, corroborando as declarações da vítima, que descreveu rotina de violência física e psicológica. O jovem afirmou que o criminoso o mantinha preso durante todo o dia, deixando apenas água e comida dentro do quarto, e o obrigava a utilizar um balde para necessidades fisiológicas.

De acordo com as investigações, o cárcere teve início quando a vítima procurou o traficante para adquirir drogas. Após oferecer relação sexual como forma de pagamento, o agressor passou a impedir sua saída da casa, dizendo-se “apaixonado”. A partir daí, começaram os atos de violação sexual, acompanhados de ameaças e agressões sempre que o jovem tentava escapar.

A Polícia Civil informou que o suspeito deve responder por três crimes: cárcere privado, estupro e tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça, enquanto a vítima recebe atendimento médico, psicológico e assistencial oferecido por uma equipe especializada de apoio a vítimas de violência.