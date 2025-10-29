O neurologista norte-americano Stephen Cabral afirmou que a dificuldade de se orientar em espaços conhecidos pode ser um dos primeiros indícios de demência e da doença de Alzheimer. Segundo o especialista, o sintoma tende a se manifestar antes da perda de memória, frequentemente associada a essas condições.
Saiba Mais:
- Chuvas intensas e ventos de até 60 km/h podem atingir Piracicaba
- Moradores relatam falta de manutenção na Casa do Povoador
Em declarações feitas no podcast The Cabral Concept e reproduzidas por veículos internacionais, Cabral explicou que pessoas em estágios iniciais de declínio cognitivo podem começar a se perder com mais facilidade, mesmo em locais familiares. O médico destacou que esse comportamento pode indicar alterações neurológicas precoces.
De acordo com o neurologista, esquecimentos pontuais — como não lembrar onde colocou objetos ou esquecer compromissos — são comuns em situações de estresse ou sobrecarga mental. A preocupação, segundo ele, deve surgir quando há episódios de desorientação espacial, nos quais a pessoa não reconhece o ambiente em que está ou não consegue identificar o caminho percorrido.
Cabral também citou a perda de coordenação e da noção espacial, exemplificando com dificuldades em estacionar o carro ou manter o alinhamento em uma vaga. Esses sinais, segundo ele, podem indicar o início de alterações cognitivas.
Sintomas comuns da demência
O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) lista entre os principais sintomas da demência:
- Dificuldade para aprender novas informações;
- Perda de memória;
- Esquecimento de tarefas diárias ou de objetos;
- Dificuldade para reconhecer pessoas próximas;
- Mudanças de humor e apatia;
- Redução da empatia e dificuldade para lidar com emoções;
- Possíveis alucinações ou lembranças falsas.
Nos estágios mais avançados, os pacientes costumam perder a autonomia, enfrentando dificuldades para realizar atividades cotidianas, como se alimentar, vestir-se e manter a higiene pessoal.
Dados globais sobre a doença
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 47,5 milhões de pessoas vivem com demência no mundo. O número pode alcançar 75,6 milhões até 2030 e ultrapassar 135 milhões em 2050, acompanhando o envelhecimento da população global.
Prevenção e hábitos alimentares
Pesquisas na área de neurologia indicam que a adoção de uma dieta equilibrada pode auxiliar na prevenção da demência e de outras doenças neurodegenerativas. Entre os alimentos apontados por especialistas estão peixes ricos em ômega-3, verduras de folhas verdes, frutas vermelhas, leguminosas, grãos integrais, proteínas magras e azeite de oliva extra virgem.