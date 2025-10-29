Em declarações feitas no podcast The Cabral Concept e reproduzidas por veículos internacionais, Cabral explicou que pessoas em estágios iniciais de declínio cognitivo podem começar a se perder com mais facilidade, mesmo em locais familiares. O médico destacou que esse comportamento pode indicar alterações neurológicas precoces.

O neurologista norte-americano Stephen Cabral afirmou que a dificuldade de se orientar em espaços conhecidos pode ser um dos primeiros indícios de demência e da doença de Alzheimer. Segundo o especialista, o sintoma tende a se manifestar antes da perda de memória, frequentemente associada a essas condições.

De acordo com o neurologista, esquecimentos pontuais — como não lembrar onde colocou objetos ou esquecer compromissos — são comuns em situações de estresse ou sobrecarga mental. A preocupação, segundo ele, deve surgir quando há episódios de desorientação espacial, nos quais a pessoa não reconhece o ambiente em que está ou não consegue identificar o caminho percorrido.

Cabral também citou a perda de coordenação e da noção espacial, exemplificando com dificuldades em estacionar o carro ou manter o alinhamento em uma vaga. Esses sinais, segundo ele, podem indicar o início de alterações cognitivas.

Sintomas comuns da demência

O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) lista entre os principais sintomas da demência: