De acordo com o INMET, a previsão indica acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora, com possibilidade de rajadas em áreas isoladas.

As previsões meteorológicas apontam a continuidade das chuvas em Piracicaba ao longo da semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois comunicados de alerta para a região: um de tempestade e outro de chuvas fortes.

O órgão alerta para a chance de alagamentos, descargas elétricas e queda de galhos de árvores em pontos da cidade e da região. As recomendações incluem evitar abrigo sob árvores e retirar objetos que possam ser levados pelo vento das áreas externas.

A instabilidade deve permanecer nos próximos dias, e as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 25°C, enquanto as mínimas podem chegar aos 15°C. Haverá variação de temperatura e aumento da umidade relativa do ar. O céu deve alternar entre períodos nublados e de chuva ao longo de toda a semana, com possibilidade de precipitações a qualquer hora do dia.

Segundo dados meteorológicos, o cenário é resultado da combinação entre o calor e a umidade que favorecem a formação de nuvens carregadas. O fenômeno atinge não apenas Piracicaba, mas também municípios do entorno.