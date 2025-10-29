A cobrança foi instituída por lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República em 2024. A norma determinou que compras internacionais realizadas por meio de plataformas de comércio eletrônico com valor inferior a 50 dólares passassem a ser tributadas pela alíquota de importação de 20%.

Mais de um ano após a implementação da alíquota de 20% sobre importações de até 50 dólares, conhecida como “taxa das blusinhas”, um levantamento da consultoria LCA indica que a medida não produziu efeitos mensuráveis na geração de empregos no país.

A criação da taxa atendeu a demandas de representantes do varejo e da indústria nacional, sob o argumento de que a medida contribuiria para a manutenção de postos de trabalho no Brasil.

Além do Imposto de Importação (II), incide também o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), cobrado pelos Estados. As alíquotas de ICMS variam entre 17% e 20%, dependendo da unidade da federação.

De acordo com o estudo, a arrecadação de ICMS sofreu redução mais significativa nas receitas estaduais do que o aumento verificado na arrecadação federal com o Imposto de Importação. A análise aponta que o governo federal registrou acréscimo de aproximadamente R$ 265 milhões por mês (equivalente a 0,08% do total arrecadado), enquanto os Estados deixaram de arrecadar cerca de R$ 258 milhões mensais.