A integração de dispositivos como celulares, tablets e videogames na rotina familiar é um fato consolidado. Segundo especialistas, a questão central reside em determinar o momento e a forma adequados para introduzir esses aparelhos na vida das crianças.

O uso da tecnologia pode ser benéfico desde que o conteúdo seja apropriado para a faixa etária e o tempo de exposição não exceda o recomendado, preservando o espaço para atividades essenciais como brincadeiras, estudos, sono e convivência familiar. Entretanto, quando o dispositivo eletrônico passa a substituir essas experiências, a atenção dos pais e cuidadores é requerida.