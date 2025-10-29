A integração de dispositivos como celulares, tablets e videogames na rotina familiar é um fato consolidado. Segundo especialistas, a questão central reside em determinar o momento e a forma adequados para introduzir esses aparelhos na vida das crianças.
O uso da tecnologia pode ser benéfico desde que o conteúdo seja apropriado para a faixa etária e o tempo de exposição não exceda o recomendado, preservando o espaço para atividades essenciais como brincadeiras, estudos, sono e convivência familiar. Entretanto, quando o dispositivo eletrônico passa a substituir essas experiências, a atenção dos pais e cuidadores é requerida.
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda que adultos avaliem o efeito do uso de telas no cotidiano e no comportamento infantil. O uso excessivo pode afetar o ciclo do sono, desregular a resposta emocional e contribuir para manifestações como ansiedade, agitação e redução do desempenho escolar. O manejo adequado e a participação ativa dos adultos no processo são considerados elementos cruciais para o equilíbrio.
Exposição por Faixa Etária
A SBP estabeleceu orientações claras sobre o limite de tempo diante das telas, segmentadas por idade:
- Menores de 2 anos: Recomenda-se evitar o uso, mesmo em modo passivo. O desenvolvimento nessa fase é dependente de interações diretas e sensoriais com o ambiente físico.
- De 2 a 5 anos: O limite é de até 1 hora por dia, sempre com acompanhamento de um adulto. O conteúdo deve ter propósito educativo, e a participação do adulto para comentar e explicar é fundamental.
- De 6 a 10 anos: A recomendação é de 1 a 2 horas diárias, ainda sob supervisão. O tempo de tela deve ser balanceado com atividades físicas, leitura, lazer e interações sociais.
- De 11 a 18 anos: O limite sugerido é de 2 a 3 horas por dia. O uso deve ser interrompido durante a madrugada. Nesta faixa etária, a supervisão deve focar no tipo de conteúdo acessado e seu impacto emocional.
Independentemente da idade, uma rotina diversificada que inclua esportes, música, arte, jogos de mesa e convivência familiar é vista como essencial para um desenvolvimento cognitivo, social e emocional satisfatório.
Limitação e uso consciente
Quando o uso de eletrônicos gera conflitos ou domina a rotina, a simples remoção do aparelho não é a solução mais eficiente. A sugestão é oferecer alternativas que promovam prazer, curiosidade e conexão familiar:
- Incentivo a Outras Atividades: Sugerir esportes, jogos de tabuleiro, trabalhos manuais, culinária e leitura pode despertar interesses paralelos às telas. A participação conjunta dos adultos potencializa o engajamento.
- Uso em Momentos de Frustração: Evitar usar o dispositivo para "pacificar" a criança durante crises emocionais. Essa prática pode condicionar o eletrônico a um refúgio e prejudicar o desenvolvimento da tolerância à frustração. Aconselha-se oferecer acolhimento por meio de um abraço, conversa ou simplesmente presença.
- Restrição como Recompensa: Não utilizar o celular como premiação, o que atribui um valor excessivo ao objeto. Recompensas que fortalecem a conexão, como assistir a um filme em conjunto ou um passeio em família, são preferíveis.
- Modelo Comportamental: O comportamento dos adultos é um fator de aprendizado primário para as crianças. Quando os pais demonstram um uso equilibrado e consciente da tecnologia, o mesmo padrão tende a ser reproduzido.
Em resumo, a tecnologia pode funcionar como ferramenta de educação, entretenimento e conexão entre pais e filhos, desde que o uso seja orientado por propósito, moderação e interação familiar. O papel dos responsáveis é guiar a criança para um uso da tecnologia que agregue valor, sem comprometer o tempo destinado ao desenvolvimento.