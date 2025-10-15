Redução no uso de telas aumenta desempenho de crianças na escola

A pesquisa utilizou questionários aplicados a 329 estudantes suíços com idade entre 13 e 15 anos em 2021. Os resultados indicaram que os adolescentes cujos pais proibiam o uso do smartphone no quarto ou durante a noite dormiam mais de quatro horas e meia adicionais por semana, em média.

Restrições parentais ao uso de smartphones durante a noite podem resultar em 40 minutos diários de sono a mais para crianças e adolescentes, segundo um estudo da Universidade de Genebra, na Suíça. O aumento no tempo de sono está associado a melhorias na saúde e no desempenho acadêmico dos jovens.

Outras modalidades de restrição, como limitar o tempo total diário de tela ou estabelecer um horário fixo para deitar, não demonstraram ter impacto significativo sobre a duração do sono dos participantes.

O estudo de Genebra reitera achados de uma pesquisa anterior, realizada em 2020 pela Unisanté, também na Suíça. Esse estudo de 2020 observou que, comparado a 2012, jovens de 14 anos tinham 12 vezes mais probabilidade de passar mais de quatro horas por dia em frente a uma tela, indicando que essa exposição excessiva afeta a duração e a qualidade do sono.

Impacto na Saúde e Educação

Segundo os pesquisadores de Genebra, o aumento do tempo de sono é benéfico, especialmente em uma faixa etária em que o recomendado é um mínimo de nove horas de sono. Os efeitos incluem melhorias na memória, atenção e estabilidade emocional, além da redução do risco de quadros de ansiedade e depressão.