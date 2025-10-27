Motorista é flagrado sujando área pública com lixo, em Piracicaba

Um motorista foi flagrado descartando lixo a céu aberto no bairro Jardim Nova Iguaçu, em Piracicaba. O descarte irregular foi registrado em vídeo e as imagens foram enviadas de forma anônima à redação do Jornal de Piracicaba.
Saiba Mais:
- VÍDEO: Caminhão carregado de sofás tomba na região de Piracicaba
- VÍDEO: Mulher fica ferida em colisão entre carros em Piracicaba
Nas gravações, é possível ver o momento em que o condutor para o veículo e abandona resíduos em uma área pública. O local é conhecido por receber volume frequente de descartes indevidos, o que tem motivado denúncias de moradores da região.
A prática de descarte irregular de lixo é crime, e o cidadão poderá responder por crime ambiental, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/1998.
A legislação proíbe o depósito ou descarte de resíduos sólidos em locais não autorizados. As penalidades podem incluir multa e detenção, dependendo da gravidade da infração.
A população pode denunciar casos semelhantes de descarte irregular por meio dos canais oficiais da Prefeitura ou da Guarda Civil Municipal, que atua em apoio às fiscalizações ambientais.