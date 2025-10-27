Motorista é flagrado sujando área pública com lixo, em Piracicaba

Um motorista foi flagrado descartando lixo a céu aberto no bairro Jardim Nova Iguaçu, em Piracicaba. O descarte irregular foi registrado em vídeo e as imagens foram enviadas de forma anônima à redação do Jornal de Piracicaba.

Nas gravações, é possível ver o momento em que o condutor para o veículo e abandona resíduos em uma área pública. O local é conhecido por receber volume frequente de descartes indevidos, o que tem motivado denúncias de moradores da região.