BATIDA NO CENTRO

VÍDEO: Mulher fica ferida em colisão entre carros em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Após a colisão, a vítima foi socorrida e levada ao hospital.
 Uma mulher de 37 anos ficou ferida após uma colisão entre dois veículos na manhã desta segunda-feira (27), no cruzamento das avenidas Independência e José Micheletti, no centro de Piracicaba.

O acidente envolveu uma picape Fiat Strada e um Nissan March, provocando lentidão no trânsito da região. A condutora do Nissan foi socorrida por equipes de resgate e encaminhada ao Hospital Unimed.

A Polícia Militar e agentes da Semuttran atenderam a ocorrência e controlaram o tráfego até a remoção dos veículos. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. Um boletim de ocorrência foi registrado.

O trecho é considerado um ponto crítico da cidade, com vários acidentes registrados, inclusive com óbito.

