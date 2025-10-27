VÍDEO: Mulher fica ferida em colisão entre carros em Piracicaba

Uma mulher de 37 anos ficou ferida após uma colisão entre dois veículos na manhã desta segunda-feira (27), no cruzamento das avenidas Independência e José Micheletti, no centro de Piracicaba.

VEJA MAIS

O acidente envolveu uma picape Fiat Strada e um Nissan March, provocando lentidão no trânsito da região. A condutora do Nissan foi socorrida por equipes de resgate e encaminhada ao Hospital Unimed.