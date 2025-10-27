VÍDEO: Caminhão carregado de sofás tomba na região de Piracicaba

Um caminhão que transportava aproximadamente 3,5 toneladas de sofás tombou na tarde desta segunda-feira (27) na Curva do Coxo, localizada na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.
Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista perdeu o controle do veículo durante a descida, ocasionando o tombamento. Parte da carga caiu e ficou espalhada às margens da pista, o que levou à interdição parcial da via até a conclusão do atendimento.
Equipes da GCM, Defesa Civil e do Setor de Trânsito foram enviadas ao local para orientar motoristas e controlar o tráfego enquanto a remoção do caminhão e da carga era realizada.
O motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local, não sendo necessário encaminhamento a unidade de saúde.
As autoridades competentes irão investigar as causas do acidente. O trânsito foi normalizado após a limpeza da pista e retirada do veículo.