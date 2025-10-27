27 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
DESASTRE NA SERRA!

VÍDEO: Caminhão carregado de sofás tomba na região de Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Parte da carga caiu e ficou espalhada às margens da pista, o que levou à interdição parcial da via até a conclusão do atendimento
Um caminhão que transportava aproximadamente 3,5 toneladas de sofás tombou na tarde desta segunda-feira (27) na Curva do Coxo, localizada na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista perdeu o controle do veículo durante a descida, ocasionando o tombamento. Parte da carga caiu e ficou espalhada às margens da pista, o que levou à interdição parcial da via até a conclusão do atendimento.

Equipes da GCM, Defesa Civil e do Setor de Trânsito foram enviadas ao local para orientar motoristas e controlar o tráfego enquanto a remoção do caminhão e da carga era realizada.

O motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local, não sendo necessário encaminhamento a unidade de saúde.

As autoridades competentes irão investigar as causas do acidente. O trânsito foi normalizado após a limpeza da pista e retirada do veículo.

