VÍDEO: Caminhão carregado de sofás tomba na região de Piracicaba

Um caminhão que transportava aproximadamente 3,5 toneladas de sofás tombou na tarde desta segunda-feira (27) na Curva do Coxo, localizada na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista perdeu o controle do veículo durante a descida, ocasionando o tombamento. Parte da carga caiu e ficou espalhada às margens da pista, o que levou à interdição parcial da via até a conclusão do atendimento.