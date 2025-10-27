Adutora que transportará 35 milhões de litros está quase pronta

Até o momento já foram executados 1.345 metros de instalação de tubulação em ferro fundido de 600mm, restando apenas a instalação de 60 metros de rede subterrânea – passando por baixo da rodovia que liga Piracicaba a Rio Claro (SP-127) – em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) de 600mm, pelo Método Não Destrutivo (MND), da construção dos blocos de ancoragem e, por fim, a realização dos testes necessários antes de colocá-la em operação.

A construção da nova adutora de água tratada Capim Fino – reservatório Torre de TV, iniciada em julho deste ano, está com 90% de suas obras concluídas, segundo informação do presidente do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), Ronald Pereira. A adutora de cerca de 1,4 quilômetro de extensão tem investimento de R$ 1,99 milhão e vai ligar a rede de abastecimento da ETA Capim Fino ao reservatório Torre de TV, beneficiando mais de 70 mil pessoas em 20 bairros da região Norte. A previsão de conclusão é janeiro de 2026.

De acordo com o presidente do Semae, a nova adutora vai transportar 35 milhões de litros de água por dia, beneficiando cerca de 20 bairros. “Assim como o prefeito Helinho vem afirmando, estamos aos poucos desenrolando efetivamente o problema de falta de água na cidade e essa é uma obra importante para que isso seja resolvido. Ela vai dar alívio hídrico e maior fluidez na distribuição feita pela (estação) elevatória da Marechal, que também é abastecida pela ETA Capim Fino”, disse Ronald Pereira.

A nova estrutura vai beneficiar piracicabanos que residem nos bairros Cruz Caiada, Parque São Jorge, Jardim Nova República e Vila Nova, nos residenciais Alphaville, Convívio Santa Clara, Reserva Jequitibá e Villa D’Áquila, e os loteamentos Paineiras, Ipês, São Gabriel, Santa Emília, Santa Rosa Ipês e Santa Rosa, bem como os loteamentos industriais Alphanorth Industrial, Uninorte I e II, Uninorte Ipezinho e o Parque Automotivo de Piracicaba.

MAIS OBRAS – Para esta mesma região, o Semae segue com licitação aberta para construção de dois novos reservatórios, com capacidade total de seis milhões de litros, no Centro de Reservação Torre de TV que vai beneficiar cerca de 140 mil moradores das regiões de Unileste, Uninorte, Santa Rosa e adjacências. A previsão inicial de investimento é de R$ 12,9 milhões.