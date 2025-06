Professora larápia comprava produtos com cartão de colegas

De acordo com a investigação da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), Thallyta teria fotografado cartões de crédito de outros docentes da rede pública e utilizado as informações para adquirir roupas, acessórios e outros produtos em sites de comércio eletrônico. No momento da prisão, ela estava com uma garrafa térmica, uma bolsa de academia e um celular iPhone 13.

A ex-servidora já havia sido detida anteriormente por prática semelhante, quando atuava como estagiária em órgãos do governo federal. À época, quatro pessoas relataram o uso indevido de seus cartões. As compras teriam sido feitas em lojas da Asa Norte e em plataformas virtuais especializadas em vestuário esportivo. As mercadorias foram entregues em Santa Maria, região onde a investigada residia.

As vítimas notaram transações em estabelecimentos como Live, Under Armour e Amor de Peça. Algumas dessas peças foram exibidas em publicações nas redes sociais da suspeita. A polícia orientou os denunciantes a monitorarem novas movimentações suspeitas nos cartões para permitir uma possível prisão em flagrante.

Entenda o caso

Em uma das ocorrências mais recentes, uma tentativa de compra no valor de R$ 946,14 foi denunciada. A suspeita foi localizada e encaminhada à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde confirmou o uso indevido das informações dos colegas. Durante a abordagem, foram encontradas imagens dos cartões no celular da investigada. As peças de roupas apreendidas em sua residência foram devolvidas às lojas. Thallyta foi autuada por tentativa de estelionato, mas foi liberada após pagamento de fiança no valor de R$ 1.412.