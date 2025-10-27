Helicóptero cai em lago de pesqueiro com irmãos empresários

A queda mobilizou equipes de resgate e provocou momentos de tensão entre os frequentadores do local, que agiram rapidamente antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo as primeiras informações, dois irmãos empresários da região de Jundiaí estavam a bordo da aeronave. O piloto sofreu apenas escoriações leves e foi retirado da água com a ajuda de pessoas que estavam no pesqueiro.

Um helicóptero de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (26) dentro do lago de um pesqueiro localizado na zona rural de São Roque, próximo à Estrada do Vinho, a 123 km de Piracicaba.

Testemunhas relataram que, logo após o impacto, frequentadores pularam na água e usaram barcos para alcançar o helicóptero, que afundava lentamente. Um dos banhistas nadou até o ponto da queda enquanto outras duas pessoas se aproximaram em uma embarcação para auxiliar no resgate.

A aeronave, um modelo Cabri G2 da fabricante francesa Guimbal, foi fabricada em 2025 e tinha capacidade para dois ocupantes. Documentos preliminares indicam que o helicóptero estava com todas as condições regulares de voo e navegabilidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, as duas vítimas já haviam sido retiradas da água e estavam conscientes.O ponto da queda fica a cerca de 300 metros de um heliponto, o que sugere que o acidente ocorreu durante manobra de aproximação ou decolagem, circunstância que ainda será apurada.