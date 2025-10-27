27 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Helicóptero cai em lago de pesqueiro com irmãos empresários

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Após a queda da aeronave, as vítimas foram socorridas por banhistas.
Após a queda da aeronave, as vítimas foram socorridas por banhistas.

 Um helicóptero de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (26) dentro do lago de um pesqueiro localizado na zona rural de São Roque, próximo à Estrada do Vinho, a 123 km de Piracicaba.

VEJA MAIS

A queda mobilizou equipes de resgate e provocou momentos de tensão entre os frequentadores do local, que agiram rapidamente antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo as primeiras informações, dois irmãos empresários da região de Jundiaí estavam a bordo da aeronave. O piloto sofreu apenas escoriações leves e foi retirado da água com a ajuda de pessoas que estavam no pesqueiro.

Testemunhas relataram que, logo após o impacto, frequentadores pularam na água e usaram barcos para alcançar o helicóptero, que afundava lentamente. Um dos banhistas nadou até o ponto da queda enquanto outras duas pessoas se aproximaram em uma embarcação para auxiliar no resgate.

A aeronave, um modelo Cabri G2 da fabricante francesa Guimbal, foi fabricada em 2025 e tinha capacidade para dois ocupantes. Documentos preliminares indicam que o helicóptero estava com todas as condições regulares de voo e navegabilidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, as duas vítimas já haviam sido retiradas da água e estavam conscientes.O ponto da queda fica a cerca de 300 metros de um heliponto, o que sugere que o acidente ocorreu durante manobra de aproximação ou decolagem, circunstância que ainda será apurada.

A Aeronáutica deve instaurar um inquérito técnico para investigar as causas do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários