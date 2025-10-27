Justiça marca júri popular de acusados de matar Madalena; veja

Madalena, de 64 anos, foi encontrada morta em 7 de abril de 2021, em sua residência na Vila Sônia, com sinais de violência. O corpo foi localizado por um vizinho que possuía a chave do imóvel e acionou a polícia.

A Justiça determinou que os três acusados pela morte da ex-vereadora de Piracicaba, Madalena Leite, sejam julgados por júri popular. A audiência está marcada para o dia 19 de novembro, às 9h, no Fórum de Piracicaba.

De acordo com a Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, as apurações indicaram que o crime teria sido motivado por uma disputa relacionada à liderança comunitária do bairro. Um dos investigados pretendia ocupar o espaço que Madalena exercia na região.

O suspeito e outros dois homens foram presos três dias após o crime. Conforme informações da Polícia Civil, o grupo também é investigado por outro homicídio na cidade. Durante a prisão, foram apreendidos drogas, dinheiro, roupas e objetos que pertenciam à ex-vereadora.

Madalena Leite foi eleita vereadora em 2012 pelo PSDB, com mais de 3 mil votos, sendo a primeira travesti a ocupar o cargo no município. Antes de sua atuação política, já atuava há cerca de 25 anos em atividades comunitárias.