ACIDENTE FATAL

Jovem cai de moto e morre atropelado na SP 304

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Jonas Inácio da Silva, de apenas 26 anos, foi socorrido, mas não resistiu.
 Um grave acidente tirou a vida de um jovem motociclista neste sábado (25), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba.

A vítima, identificada como Jonas Inácio da Silva, de 26 anos, tragegava pela via quando perdeu o controle da moto, caiu e acabou sendo atropelado por outros veículos, incluindo um caminhão que trafegava pelo trecho.

Motoristas que passavam pelo local ainda tentaram ajudar o jovem até a chegada do Corpo de Bombeiros, que o socorreu ao Pronto-Socorro Edson Mano, em Santa Bárbara d’Oeste. No entanto, Jonas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

A Polícia Militar Rodoviária e a Perícia Técnica foram acionadas, com apoio da concessionária responsável pela rodovia. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as causas da queda estão sendo investigadas.

