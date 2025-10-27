Jovem cai de moto e morre atropelado na SP 304

Um grave acidente tirou a vida de um jovem motociclista neste sábado (25), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba.

VEJA MAIS

A vítima, identificada como Jonas Inácio da Silva, de 26 anos, tragegava pela via quando perdeu o controle da moto, caiu e acabou sendo atropelado por outros veículos, incluindo um caminhão que trafegava pelo trecho.