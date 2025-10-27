Jovem cai de moto e morre atropelado na SP 304

Um grave acidente tirou a vida de um jovem motociclista neste sábado (25), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba.
A vítima, identificada como Jonas Inácio da Silva, de 26 anos, tragegava pela via quando perdeu o controle da moto, caiu e acabou sendo atropelado por outros veículos, incluindo um caminhão que trafegava pelo trecho.
Motoristas que passavam pelo local ainda tentaram ajudar o jovem até a chegada do Corpo de Bombeiros, que o socorreu ao Pronto-Socorro Edson Mano, em Santa Bárbara d’Oeste. No entanto, Jonas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
A Polícia Militar Rodoviária e a Perícia Técnica foram acionadas, com apoio da concessionária responsável pela rodovia. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as causas da queda estão sendo investigadas.