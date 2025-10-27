27 de outubro de 2025
EM PIRACICABA

Sem água: Semae divulga obras em Piracicaba hoje (27); veja onde

Foto: Will Baldine/JP

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba comunicou a continuidade de seu Programa de Redução de Perdas com a execução de serviços programados para a instalação e substituição de registros de manobra nas redes de distribuição, visando a setorização.

As intervenções estão agendadas para esta segunda-feira (27), com início às 9h e previsão de término às 16h.

A área de atuação e que será afetada pelos serviços concentra-se na Região do Vila Sônia e adjacências, correspondendo a 4,83% dos usuários do município.

Bairros envolvidos

Os bairros que integram a área de abrangência das obras são: Vila Sônia, Pq. Orlanda, São Luiz, Humberto Venturini, Jd. Maria Claudia, Jd. Maria Helena, Jd. Maria, Boa Esperança, Jd. Javary, Monte Rey I, II e III, Pq. das Águas, São Mateus, Vale do Sol, altos da Boa Vista, Conquista, Conviva, Gran Park, Vida Nova, Bela Vista Naut Club, Uninoroeste e Simpesca.

O Semae alerta que a programação de serviços está sujeita a suspensão ou alterações em decorrência de chuvas, tempestades ou em casos de operações emergenciais.

A autarquia orienta os moradores que possuem caixas d'água a praticarem a economia de água durante o período das obras, a fim de manter o abastecimento interno até a completa normalização da rede de distribuição.

Canais de Contato:

  • Para atendimento à população, os seguintes canais de contato estão disponíveis:
  • WhatsApp 24h: (19) 3403-9608
  • Central 24h: 0800 772 9611
  • Disque 115 (uso exclusivo via telefone fixo)
  • Site oficial: semaepiracicaba.sp.gov.br
  • AgênciaWeb: agenciaweb.semaepiracicaba.sp.gov.br

