Sem água: Semae divulga obras em Piracicaba hoje (27); veja onde

As intervenções estão agendadas para esta segunda-feira (27), com início às 9h e previsão de término às 16h.

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba comunicou a continuidade de seu Programa de Redução de Perdas com a execução de serviços programados para a instalação e substituição de registros de manobra nas redes de distribuição, visando a setorização.

A área de atuação e que será afetada pelos serviços concentra-se na Região do Vila Sônia e adjacências, correspondendo a 4,83% dos usuários do município.

Bairros envolvidos

Os bairros que integram a área de abrangência das obras são: Vila Sônia, Pq. Orlanda, São Luiz, Humberto Venturini, Jd. Maria Claudia, Jd. Maria Helena, Jd. Maria, Boa Esperança, Jd. Javary, Monte Rey I, II e III, Pq. das Águas, São Mateus, Vale do Sol, altos da Boa Vista, Conquista, Conviva, Gran Park, Vida Nova, Bela Vista Naut Club, Uninoroeste e Simpesca.

O Semae alerta que a programação de serviços está sujeita a suspensão ou alterações em decorrência de chuvas, tempestades ou em casos de operações emergenciais.