Prefeitura amplia presença da Guarda Civil nas ruas de Piracicaba

A partir de 1º de novembro, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba passará a contar com 58 novos integrantes no patrulhamento diário. Com a incorporação, o número de agentes em atividade será ampliado em aproximadamente 58%, totalizando 334 guardas na corporação.
Além do aumento do efetivo, a frota também será expandida. O patrulhamento diurno contará com 22 viaturas, e o noturno, com 13 — quase o dobro da estrutura atual. O Pelotão Ambiental terá a frota ampliada de três para cinco veículos.
Segundo o comandante da GCM, Marcos Pavanello Rodrigues, a ampliação do efetivo e da frota permitirá maior cobertura de patrulhamento, especialmente no período noturno, quando há maior demanda por atendimento.
A reestruturação da corporação foi viabilizada com a utilização dos postos regionais como pontos de apoio para as equipes em serviço. A medida integra uma ação da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, a partir de diretriz do prefeito Helinho Zanatta.
O plano também prevê a substituição gradual da vigilância presencial em prédios públicos por sistemas eletrônicos de monitoramento, com câmeras e alarmes. A mudança permitirá o deslocamento de guardas que atuavam em postos fixos para o patrulhamento das ruas.
De acordo com o comandante, unidades de saúde e outros prédios municipais contarão com um sistema de botão de emergência, semelhante ao SOS Mulher. O dispositivo será instalado nos celulares de servidores indicados pela Secretaria Municipal de Saúde para acionar equipes da GCM quando necessário.
No total, 394 locais públicos serão contemplados pelo novo sistema de monitoramento e alarme, incluindo escolas, unidades de saúde, centros de especialidades médicas, prédios administrativos e o Tiro de Guerra.
O secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo, afirmou que as mudanças visam aprimorar a atuação da GCM e ampliar a capacidade de resposta às ocorrências.
A população pode acionar a Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba pelos telefones 153 ou (19) 3422-0023, da Central de Operações da GCM.