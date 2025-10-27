Prefeitura amplia presença da Guarda Civil nas ruas de Piracicaba

Além do aumento do efetivo, a frota também será expandida. O patrulhamento diurno contará com 22 viaturas, e o noturno, com 13 — quase o dobro da estrutura atual. O Pelotão Ambiental terá a frota ampliada de três para cinco veículos.

A partir de 1º de novembro, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba passará a contar com 58 novos integrantes no patrulhamento diário. Com a incorporação, o número de agentes em atividade será ampliado em aproximadamente 58%, totalizando 334 guardas na corporação.

Segundo o comandante da GCM, Marcos Pavanello Rodrigues, a ampliação do efetivo e da frota permitirá maior cobertura de patrulhamento, especialmente no período noturno, quando há maior demanda por atendimento.

A reestruturação da corporação foi viabilizada com a utilização dos postos regionais como pontos de apoio para as equipes em serviço. A medida integra uma ação da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, a partir de diretriz do prefeito Helinho Zanatta.

O plano também prevê a substituição gradual da vigilância presencial em prédios públicos por sistemas eletrônicos de monitoramento, com câmeras e alarmes. A mudança permitirá o deslocamento de guardas que atuavam em postos fixos para o patrulhamento das ruas.