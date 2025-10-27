INMET alerta para chuvas intensas em Piracicaba e região; Veja

De acordo com o INMET, o volume de chuva pode chegar a 30 milímetros por hora, com rajadas de vento de até 60 km/h. O órgão classifica seus alertas em três níveis de severidade — amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo) —, e o atual sinaliza risco moderado, exigindo atenção redobrada da população.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para Piracicaba e diversas cidades da região, devido à previsão de chuvas intensas e ventos fortes entre a madrugada desta segunda-feira (27) e a madrugada de terça-feira (28). O aviso, que começou a valer às 3h desta segunda e segue até 3h de terça, indica possibilidade de corte de energia elétrica, alagamentos, quedas de galhos e descargas elétricas.

As cidades incluídas no alerta, além de Piracicaba, são: Limeira, Rio Claro, Araras, Capivari, Águas de São Pedro, Corumbataí, Brotas, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Iracemápolis, Leme, Ipeúna, Itirapina, Mombuca, Santa Cruz da Conceição, São Pedro, Tietê, Torrinha, Jumirim, Santa Gertrudes, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho e Santa Maria da Serra.

Em caso de emergências, a Defesa Civil deve ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193. Já problemas relacionados ao fornecimento de energia devem ser comunicados à concessionária pelo telefone 116. O INMET orienta ainda que moradores evitem áreas alagadas, não se abriguem debaixo de árvores nem estacionem veículos próximos a placas ou torres metálicas.

A previsão do tempo para Piracicaba, segundo o ClimaTempo, indica instabilidade ao longo da semana. Nesta segunda-feira (27), espera-se sol entre nuvens, com pancadas de chuva à noite, temperaturas entre 19°C e 26°C, e umidade de 64%. Na terça-feira (28), sol com trovoadas e chuvas rápidas ao longo do dia e da noite, com mínimas de 18°C e máximas de 27°C, e umidade de 87%. A quarta-feira (29) será chuvosa durante o dia e a noite, com temperaturas de 19°C a 28°C e umidade de 93%. Na quinta-feira (30), pancadas de chuva e trovoadas, entre 20°C e 24°C, com 65% de umidade. Já na sexta-feira (31), sol com muitas nuvens e pancadas isoladas à tarde, com mínimas de 17°C e máximas de 26°C, e umidade de 59%.