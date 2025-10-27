Piracicaba não terá ponto facultativo no Dia do Servidor Público

A Prefeitura de Piracicaba comunicou que não haverá ponto facultativo ou feriado para os servidores municipais em celebração ao Dia do Servidor Público, comemorado na próxima terça-feira (28). As repartições públicas municipais terão funcionamento regular na data.

Apesar de a data ser frequentemente decretada como ponto facultativo em calendários nacionais, a definição sobre a folga é de competência municipal. O governo de Piracicaba optou por manter o expediente inalterado.