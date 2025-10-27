27 de outubro de 2025
SEM FERIADO

Piracicaba não terá ponto facultativo no Dia do Servidor Público

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Arquivo/JP
Dia do Servidor Público é comemorado em 28 de outubro, a decisão sobre a folga cabe a cada município
Dia do Servidor Público é comemorado em 28 de outubro, a decisão sobre a folga cabe a cada município

A Prefeitura de Piracicaba comunicou que não haverá ponto facultativo ou feriado para os servidores municipais em celebração ao Dia do Servidor Público, comemorado na próxima terça-feira (28). As repartições públicas municipais terão funcionamento regular na data.

VEJA MAIS:

Apesar de a data ser frequentemente decretada como ponto facultativo em calendários nacionais, a definição sobre a folga é de competência municipal. O governo de Piracicaba optou por manter o expediente inalterado.

Em cidades vizinhas, como Limeira, São Pedro, Rio Claro e Águas de São Pedro, foi decretado ponto facultativo para a segunda-feira (27).

Próximos feriados

De acordo com o Decreto nº 20.166/2024, as próximas datas com feriado ou ponto facultativo no calendário municipal são:

  • 2 de novembro (domingo): Finados (feriado).
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República (feriado).
  • 20 de novembro (quinta-feira): Aniversário da morte de Zumbi dos Palmares (feriado municipal).
  • 21 de novembro (sexta-feira): Ponto Facultativo.
  • 8 de dezembro (segunda-feira): Imaculada Conceição (feriado).
  • 24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal (Ponto Facultativo).
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal (feriado nacional).
  • 26 de dezembro (sexta-feira): Ponto Facultativo.
  • 31 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Ano Novo (Ponto Facultativo).

