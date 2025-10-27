Lei pouco conhecida pode salvar suas dívidas do cartão de crédito

A principal mudança introduzida pela legislação determina que o valor total de uma dívida, incluindo encargos e juros, não pode superar o dobro do montante originalmente devido. O objetivo é interromper o ciclo de acúmulo exponencial de dívidas e instituir um critério de cobrança considerado mais equitativo.

O panorama do mercado de crédito ao consumidor no Brasil passou por uma alteração regulatória significativa em 2023, buscando enfrentar o problema do endividamento excessivo. A Lei Federal n° 14.690/23 estabelece novas diretrizes para os juros do crédito rotativo em cartões de crédito.

A medida tem o potencial de proporcionar uma redução no ônus financeiro mensal dos brasileiros que utilizam o crédito rotativo, historicamente marcado por altas taxas de juros. O ajuste das taxas para patamares mais acessíveis visa promover uma gestão financeira doméstica mais estável.

Portabilidade de Dívidas Facilitada

Outro instrumento importante para o consumidor é a portabilidade gratuita de dívidas entre instituições financeiras, implementada a partir de julho de 2024. Este mecanismo permite a transferência de obrigações financeiras para um novo banco sem custos adicionais, fortalecendo a capacidade do consumidor de buscar melhores condições de crédito e estimulando a concorrência no setor bancário.

Conscientização Financeira

A simplificação das regras e a adoção de condições mais claras podem contribuir para o aumento da educação financeira da população. Com maior conhecimento sobre planejamento financeiro e gestão de dívidas, os indivíduos estarão em melhor posição para evitar riscos e consolidar sua estabilidade econômica pessoal.