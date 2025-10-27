27 de outubro de 2025
SEM DÍVIDAS

Lei pouco conhecida pode salvar suas dívidas do cartão de crédito

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Freepik
A simplificação das regras e a adoção de condições mais claras podem contribuir para o aumento da educação financeira da população

O panorama do mercado de crédito ao consumidor no Brasil passou por uma alteração regulatória significativa em 2023, buscando enfrentar o problema do endividamento excessivo. A Lei Federal n° 14.690/23 estabelece novas diretrizes para os juros do crédito rotativo em cartões de crédito.

A principal mudança introduzida pela legislação determina que o valor total de uma dívida, incluindo encargos e juros, não pode superar o dobro do montante originalmente devido. O objetivo é interromper o ciclo de acúmulo exponencial de dívidas e instituir um critério de cobrança considerado mais equitativo.

Efeitos para o Consumidor

A medida tem o potencial de proporcionar uma redução no ônus financeiro mensal dos brasileiros que utilizam o crédito rotativo, historicamente marcado por altas taxas de juros. O ajuste das taxas para patamares mais acessíveis visa promover uma gestão financeira doméstica mais estável.

Portabilidade de Dívidas Facilitada

Outro instrumento importante para o consumidor é a portabilidade gratuita de dívidas entre instituições financeiras, implementada a partir de julho de 2024. Este mecanismo permite a transferência de obrigações financeiras para um novo banco sem custos adicionais, fortalecendo a capacidade do consumidor de buscar melhores condições de crédito e estimulando a concorrência no setor bancário.

Conscientização Financeira

A simplificação das regras e a adoção de condições mais claras podem contribuir para o aumento da educação financeira da população. Com maior conhecimento sobre planejamento financeiro e gestão de dívidas, os indivíduos estarão em melhor posição para evitar riscos e consolidar sua estabilidade econômica pessoal.

Em essência, as reformas sinalizam um avanço em direção a um ambiente financeiro mais equilibrado e acessível, com potencial de beneficiar a administração das finanças pessoais no país.

Esclarecimentos sobre a Regra

  • Crédito Rotativo: Refere-se à modalidade de crédito utilizada quando o consumidor quita apenas o pagamento mínimo da fatura do cartão, financiando o saldo restante.
  • Limite Legal: A nova lei restringe a dívida total ao máximo de duas vezes o valor originalmente financiado.
  • Portabilidade: Entra em vigor em julho de 2024, permitindo a transferência de dívidas para outra instituição sem custo.
  • Abrangência: A lei se aplica a todas as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Consumidores com dívidas constituídas antes da lei devem observar as regras de transição.

