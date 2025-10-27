Acipi prepara empreendedoras para Black Friday com evento grátis

Com o objetivo de ajudar mulheres empreendedoras a se destacarem na maior liquidação do varejo mundial, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) será palco do evento “Planejando as Vendas para a Black Friday”, nesta quinta-feira (30), às 18h30, no prédio da entidade, localizado na rua Prudente de Moraes, 459, Centro. A atividade é gratuita e integra a Jornada Conexões Femininas, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Prefeitura de Piracicaba.
As inscrições podem ser feitas pelo link. O evento tem como foco preparar profissionais do comércio para aproveitar ao máximo o potencial da Black Friday, aprimorando estratégias de planejamento, precificação, comunicação e atendimento. A facilitadora será Monike Lepletier, gestora na Go+ Consultoria e Treinamentos e idealizadora da Jornada Conexões Femininas, programa que busca fortalecer o empreendedorismo feminino local por meio de capacitações, oficinas práticas e espaços de colaboração entre empresárias da cidade.
Durante o encontro, além do conteúdo técnico, as participantes terão a oportunidade de trocar experiências, criar novas conexões de negócios e discutir maneiras de aumentar a visibilidade de seus empreendimentos. A secretária municipal Thais Fornicola, que comanda a pasta de Desenvolvimento Econômico, ressaltou que o trabalho da Prefeitura tem foco em capacitação contínua e geração de renda.
“Buscamos oferecer suporte real às empreendedoras da cidade. O curso foi formatado para proporcionar desenvolvimento econômico e fortalecer quem faz o comércio girar todos os dias. A Jornada é um espaço para aprender, compartilhar e fortalecer decisões com segurança”, afirmou Fornicola.
De acordo com levantamento das consultorias Gauge e W3haus, a Black Friday 2025 deve movimentar cerca de R$ 13,6 bilhões, registrando um crescimento de 16,5% em relação a 2024. O estudo aponta que sete em cada dez consumidores afirmam que ofertas personalizadas influenciam diretamente a decisão de compra. Embora preço e descontos continuem importantes, fatores como conveniência, custo-benefício e experiência de compra vêm ganhando destaque.
As categorias que mais prometem gerar vendas este ano são as de moda, beleza, perfumaria e itens de supermercado, superando produtos tradicionais como televisores e smartphones. Em 2025, a Black Friday no Brasil acontecerá no dia 28 de novembro, marcando o início da reta final do comércio antes das vendas natalinas.