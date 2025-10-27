Acipi prepara empreendedoras para Black Friday com evento grátis

Com o objetivo de ajudar mulheres empreendedoras a se destacarem na maior liquidação do varejo mundial, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) será palco do evento “Planejando as Vendas para a Black Friday”, nesta quinta-feira (30), às 18h30, no prédio da entidade, localizado na rua Prudente de Moraes, 459, Centro. A atividade é gratuita e integra a Jornada Conexões Femininas, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Prefeitura de Piracicaba.

As inscrições podem ser feitas pelo link. O evento tem como foco preparar profissionais do comércio para aproveitar ao máximo o potencial da Black Friday, aprimorando estratégias de planejamento, precificação, comunicação e atendimento. A facilitadora será Monike Lepletier, gestora na Go+ Consultoria e Treinamentos e idealizadora da Jornada Conexões Femininas, programa que busca fortalecer o empreendedorismo feminino local por meio de capacitações, oficinas práticas e espaços de colaboração entre empresárias da cidade.