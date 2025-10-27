Piracicaba e região abrem mais de 1,3 mil vagas de emprego; veja

A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1366 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).

Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 22 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.

As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

Ajudante geral

Assistente comercial

Assistente de Recursos Humanos (obras)

Assistente de Vendas

Atendente de balcão

Auxiliar administrativo

Auxiliar de Arquivos

Auxiliar Técnico Instalador

Carregador/Descarregador de Sofás

Cobrador(a)

Consultor(a) de vendas em ótica

Costureiro(a)

Cozinheiro(a) geral

Faxineiro(a)

Motorista de Caminhão

Oficial de manutenção predial

Oficial de serviços gerais na manutenção

Operador de impressora Tocraf

Recreador

Recreador Vaga temporária de 60 (sessenta) dias

Vendedor(a) (Telecom)

Vendedor(a) (Geral)

Águas de São Pedro