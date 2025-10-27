Piracicaba e região abrem mais de 1,3 mil vagas de emprego; veja

A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1366 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).
Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 22 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:
- Ajudante geral
- Assistente comercial
- Assistente de Recursos Humanos (obras)
- Assistente de Vendas
- Atendente de balcão
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de Arquivos
- Auxiliar Técnico Instalador
- Carregador/Descarregador de Sofás
- Cobrador(a)
- Consultor(a) de vendas em ótica
- Costureiro(a)
- Cozinheiro(a) geral
- Faxineiro(a)
- Motorista de Caminhão
- Oficial de manutenção predial
- Oficial de serviços gerais na manutenção
- Operador de impressora Tocraf
- Recreador
- Recreador Vaga temporária de 60 (sessenta) dias
- Vendedor(a) (Telecom)
- Vendedor(a) (Geral)
Águas de São Pedro
Águas de São Pedro está com 32 vagas de emprego abertas para diversos setores. A cidade, conhecida por sua vocação turística e qualidade de vida, apresenta uma boa chance para quem procura uma colocação no mercado.
Os interessados podem se candidatar às vagas de duas formas: pelo site da prefeitura ou enviando um e-mail para faleconosco@aguasdesaopedro.sp.gov.br, desde que mencionem claramente o cargo de interesse no corpo da mensagem.
Para quem prefere o atendimento presencial, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Águas de São Pedro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. O Emprega fica localizado na Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 115, no Centro. Para mais informações acesse o site da Prefeitura.
- Administrativo de Obras (1)
- Armador (4)
- Atendente de cafeteria (4)
- Auxiliar Administrativo de Obra (1)
- Carpinteiro (6)
- Encarregado de Obras (1)
- Manicure (1)
- Operadora de Caixa (1)
- Pedreiro (2)
- Salgadeira (1)
- Servente de Obras (8)
- Vendedora (2)
São Pedro
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro está com 12 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. Os interessados devem ir ao Poupatempo de São Pedro com os seguintes documentos:
- RG e CPF (ou CNH atualizada)
- Carteira de Trabalho
- PIS ativo ou Cartão Cidadão
- Comprovante de endereço recente
- Currículo atualizado
O Poupatempo fica na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa de vagas está disponível no site do PAT São Pedro. Confira as vagas:
- Analista de Marketing e Conteúdo Jr.
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de Jardinagem
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Camareira
- Copeiro
- Estoquista
- Garçom
- Mecânico Industrial
- Mensageiro
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 37 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:
- Auxiliar de produção
- Instalador hidráulico
- Vendedor
- Atendente/caixa
- Trocador de óleo
- Auxiliar de consultório odontológico
- Controlador de acesso
- Auxiliar de manutenção
- Ajudante geral para construção civil
- Operador de monitoramento
- Cuidador
- Promotor de vendas
- Auxiliar de cuidador
- Estoquista
- Serralheiro industrial
- Atendente
- Pedreiro
- Cozinheiro
- Manipulador de tintas
- Motoboy
- Inspetor de monitoramento júnior III
- Ajudante de armador
- Soldador
- Auxiliar logístico I
- Estágio de atendimento/comercial
- Motorista de caminhão
- Ajudante de estoque
- Atendente de restaurante
- Promotor de vendas externo
- Auxiliar de topógrafo
- Vigia
- Auxiliar de farmácia III
- Motorista
- Auxiliar de carregador
- Auxiliar mecânico de refrigeração
- Jovem aprendiz
- Montador de pallets e caixas
Santa Bárbara d'Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1263 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.
Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade