Incêndio destrói indústria de caixas d'água e causa susto

Defesa Civil
O fogo intenso causou grande estrago na indústria.
 Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de caixas d’água de fibra na tarde deste domingo (26) no bairro Geada, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O fogo começou de repente e assustou moradores e motoristas que passavam pela Rodovia Dr. João Mendes da Silva Júnior, onde as chamas se espalharam rapidamente.

Equipes do Corpo de Bombeiros correram para o local com várias viaturas e contaram com o reforço de caminhões-pipa de uma usina próxima para tentar conter o incêndio. As labaredas podiam ser vistas de longe, e a fumaça escura tomou conta do céu da região.

De acordo com a Defesa Civil, as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Apesar da destruição e da correria, felizmente ninguém ficou ferido. As equipes continuam monitorando o local para evitar que o fogo volte a se espalhar.

