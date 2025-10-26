Incêndio destrói indústria de caixas d'água e causa susto

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de caixas d’água de fibra na tarde deste domingo (26) no bairro Geada, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
O fogo começou de repente e assustou moradores e motoristas que passavam pela Rodovia Dr. João Mendes da Silva Júnior, onde as chamas se espalharam rapidamente.
Equipes do Corpo de Bombeiros correram para o local com várias viaturas e contaram com o reforço de caminhões-pipa de uma usina próxima para tentar conter o incêndio. As labaredas podiam ser vistas de longe, e a fumaça escura tomou conta do céu da região.
De acordo com a Defesa Civil, as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Apesar da destruição e da correria, felizmente ninguém ficou ferido. As equipes continuam monitorando o local para evitar que o fogo volte a se espalhar.