Família se despede de jovem morto em acidente com carreta

O sábado (25) foi de dor e muita comoção. Familiares e amigos se reuniram no Cemitério Municipal de Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba, para se despedir de Werlen Barbosa de Souza, de 26 anos, o motociclista que perdeu a vida em um grave acidente com uma carreta no cruzamento das ruas Cristina Taranto Pariz e Tiradentes, no centro da cidade.

VEJA MAIS

O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (24). Segundo informações, Werlen seguia com sua motocicleta quando acabou se envolvendo na colisão. O impacto foi tão forte que ele morreu ainda no local. Equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e da Polícia Científica atenderam a ocorrência e isolaram a área até a remoção do corpo.