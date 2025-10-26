Família se despede de jovem morto em acidente com carreta

O sábado (25) foi de dor e muita comoção. Familiares e amigos se reuniram no Cemitério Municipal de Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba, para se despedir de Werlen Barbosa de Souza, de 26 anos, o motociclista que perdeu a vida em um grave acidente com uma carreta no cruzamento das ruas Cristina Taranto Pariz e Tiradentes, no centro da cidade.
O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (24). Segundo informações, Werlen seguia com sua motocicleta quando acabou se envolvendo na colisão. O impacto foi tão forte que ele morreu ainda no local. Equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e da Polícia Científica atenderam a ocorrência e isolaram a área até a remoção do corpo.
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas o sentimento de perda já marcou a cidade. No velório, o clima era de tristeza profunda. Amigos lembraram de Werlen como um rapaz tranquilo, trabalhador e sempre sorridente.
O corpo foi sepultado por volta do meio-dia de sábado, sob forte comoção.
Enquanto a investigação busca respostas sobre o que causou o acidente, a família de Werlen tenta lidar com a saudade de um jovem que partiu de forma inesperada.