JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
MORTE NO TRÂNSITO

Motociclista morre em acidente violento com carreta

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação GCM
Com o forte impacto contra a carreta, o condutor da moto morreu no local.
Um grave acidente tirou a vida de um motociclista na manhã desta sexta-feira (24) no centro de Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A vítima morreu no local, após colidir violentamente contra uma carreta no cruzamento das ruas Cristina Taranto Pariz e Tiradentes.

Testemunhas relataram momentos de desespero logo após o impacto. Equipes de socorro foram acionadas imediatamente, mas nada puderam fazer para salvar o condutor da moto, que já estava sem vida quando os socorristas chegaram.

A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e peritos da Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia e registrar a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba.

As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas. A interdição parcial das vias causou lentidão no trânsito e atraiu grande número de curiosos, que acompanharam com tristeza o trabalho das autoridades.

