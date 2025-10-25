Motociclista morre em acidente violento com carreta

Um grave acidente tirou a vida de um motociclista na manhã desta sexta-feira (24) no centro de Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba.
A vítima morreu no local, após colidir violentamente contra uma carreta no cruzamento das ruas Cristina Taranto Pariz e Tiradentes.
Testemunhas relataram momentos de desespero logo após o impacto. Equipes de socorro foram acionadas imediatamente, mas nada puderam fazer para salvar o condutor da moto, que já estava sem vida quando os socorristas chegaram.
A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e peritos da Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia e registrar a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba.
As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas. A interdição parcial das vias causou lentidão no trânsito e atraiu grande número de curiosos, que acompanharam com tristeza o trabalho das autoridades.