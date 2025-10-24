Aluno ferido: advogado promete responsabilização após agressão

O advogado Francys Almeida anunciou que está tomando todas as medidas legais para responsabilizar os envolvidos na agressão sofrida por um estudante de 12 anos na Escola Estadual Carolina Mendes Thame, no bairro São Francisco, em Piracicaba. O episódio ocorreu no dia 14 de outubro e ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de imagens da violência.
Segundo Almeida, a agressão, praticada por outro aluno de maior porte físico e praticante de artes marciais, aconteceu após um desentendimento em sala de aula e foi facilitada pela ausência de segurança adequada e pela negligência do Estado. “Se o governo estivesse mais comprometido com a proteção de alunos e professores, o Estado de São Paulo estaria vivendo uma verdadeira revolução na educação pública baseada em respeito, disciplina e segurança. Esperamos que este caso sirva como marco de mudança, para que nenhuma criança, professor ou família enfrente tamanha dor dentro de uma escola pública”, afirmou o advogado.
Posicionamento da Seduc
Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou que a direção da escola adotou todas as providências assim que tomou conhecimento do episódio. Os responsáveis pelos alunos foram convocados e orientados, um boletim de ocorrência foi registrado e o Conselho Tutelar notificado. A Seduc destacou que o estudante agredido foi transferido para outra escola a pedido da mãe e receberá acompanhamento de um profissional do programa Psicólogos nas Escolas.
O Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP) acompanha o caso e intensificará ações de conscientização sobre a cultura de paz na unidade. A secretaria reforçou que a escola e a Unidade Regional de Ensino (URE) de Piracicaba repudiam qualquer forma de violência ou bullying dentro ou fora do ambiente escolar.
O caso
O episódio ocorreu no dia 14 de outubro, quando o estudante de 12 anos foi agredido por um colega dentro da sala de aula. As imagens das agressões, compartilhadas nas redes sociais, mostraram a violência sofrida pelo menor, que ainda apresenta ferimentos. A mãe acionou a polícia e solicitou a transferência do filho para outra unidade escolar. O agressor, suspenso temporariamente, é investigado e detalhes do caso continuam em apuração. A situação reacendeu debates sobre a segurança nas escolas estaduais e a necessidade de medidas preventivas contra bullying e violência escolar.