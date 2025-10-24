Aluno ferido: advogado promete responsabilização após agressão

O advogado Francys Almeida anunciou que está tomando todas as medidas legais para responsabilizar os envolvidos na agressão sofrida por um estudante de 12 anos na Escola Estadual Carolina Mendes Thame, no bairro São Francisco, em Piracicaba. O episódio ocorreu no dia 14 de outubro e ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de imagens da violência.

Segundo Almeida, a agressão, praticada por outro aluno de maior porte físico e praticante de artes marciais, aconteceu após um desentendimento em sala de aula e foi facilitada pela ausência de segurança adequada e pela negligência do Estado. “Se o governo estivesse mais comprometido com a proteção de alunos e professores, o Estado de São Paulo estaria vivendo uma verdadeira revolução na educação pública baseada em respeito, disciplina e segurança. Esperamos que este caso sirva como marco de mudança, para que nenhuma criança, professor ou família enfrente tamanha dor dentro de uma escola pública”, afirmou o advogado.