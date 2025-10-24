Piso solto e abandono tomam conta da Ponte Pênsil, em Piracicaba

Alguns frequentadores informaram ter tropeçado em partes soltas da estrutura. “Está difícil circular pelo local”, afirmou um morador que atravessa a passarela para se deslocar entre as regiões centrais da cidade.

Moradores e usuários da Passarela da Ponte Pênsil, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do piso de madeira do local. Segundo os relatos, as tábuas estão se soltando e há várias madeiras quebradas, o que tem dificultado a passagem de pedestres e ciclistas que utilizam o espaço diariamente.

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local nesta semana e constatou que diversas tábuas estão danificadas ou soltas, em diferentes pontos da estrutura. O piso apresenta irregularidades que podem comprometer a circulação de pedestres, especialmente em horários de maior movimento.

A Passarela da Ponte Pênsil é uma das principais ligações entre as margens do rio Piracicaba e é utilizada diariamente por moradores, trabalhadores e turistas. O local, por sua estrutura e função, exige manutenção periódica, especialmente nas partes de madeira expostas ao sol e à umidade.

Moradores afirmam que já fizeram solicitações de reparo à administração municipal, mas até o momento não houve intervenção. Segundo eles, o problema vem se agravando nas últimas semanas, com o aumento no número de tábuas soltas.

