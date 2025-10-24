'Brazil Core': Moda ou Apropriação Cultural? Entenda o caso

A vibrante energia do Brasil está dominando as passarelas digitais e os feeds de moda ao redor do globo. Conhecida como "Brazil Core", essa estética se espalha rapidamente por plataformas como TikTok, Instagram e Pinterest, exibindo uma paleta de cores intensas, estampas tropicais e símbolos que flutuam entre o popular e o que muitos consideram estereotipado. Não é a primeira vez que o estilo nacional ganha destaque internacional; a tendência ressurge ciclicamente, com um notável pico no último verão europeu e expectativas de um novo impulso com a próxima Copa do Mundo, impulsionada pela crescente popularidade da camisa verde e amarela em produções fashionistas desde 2017.

No entanto, por trás do brilho e das cores, reside uma discussão complexa sobre a origem e a percepção desses elementos. Muitos dos itens hoje celebrados pela moda global – como os icônicos chinelos Havaianas, as estampas exuberantes e os acessórios vistosos – têm suas raízes profundas no que é conhecido como "moda de favela". Especialistas apontam uma transformação significativa: quando a moda global se apropria, transforma em produto valorizado. Essa mudança de status levanta questões sobre quem se beneficia dessa valorização e como a cultura é representada.