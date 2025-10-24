Descubra o segredo para fazer arroz soltinho

A busca pelo arroz ideal, com grãos perfeitamente soltos e um sabor que agrada a todos, frequentemente nos leva a crenças culinárias que nem sempre são as mais eficazes. Uma das mais difundidas é a necessidade de usar água fervente no preparo, um mito que, na verdade, pode estar impedindo você de alcançar a perfeição. O verdadeiro segredo para um arroz impecável reside em uma combinação de fritura precisa e um passo final de repouso que dispensa completamente o fogo, prometendo revolucionar a sua forma de cozinhar.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O processo começa com a base: aqueça a panela em fogo alto com um fio de óleo e doure quatro dentes de alho picados até que fiquem crocantes e levemente morenos. Em seguida, adicione o arroz cru e mexa vigorosamente. A etapa crucial aqui é fritar o arroz até que ele comece a se soltar completamente do fundo da panela, deslizando com facilidade. Essa fritura inicial é fundamental para selar os grãos e garantir que não grudem posteriormente. A proporção clássica de duas partes de água para uma de arroz deve ser mantida, mas a temperatura da água é onde a mágica acontece.