Azeite no Brasil: conheça fraudes e como escolher sem erro

Nos últimos meses, o Brasil vem enfrentando um problema que preocupa consumidores e o setor alimentício: o aumento das apreensões de azeite falsificado. Além disso, a variedade de tipos de azeite disponíveis nas prateleiras pode confundir na hora da escolha. Entender as diferenças e saber identificar produtos de qualidade é essencial para evitar riscos à saúde e prejuízos no bolso.

Fraudes no mercado: como identificar o azeite adulterado

A fraude mais comum no azeite de oliva extravirgem é a diluição com outros óleos vegetais, como soja e canola, além do uso de corantes e aromatizantes proibidos. O consumo desse tipo de produto pode causar náuseas, dores abdominais, vômitos e até intoxicações.